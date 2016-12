Türkiye'de özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomik ve terör saldırıları yatırımların önüne engel olamadı. Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrikanın daha temelleri atıldı. Pepsico, Türkiye'deki 6. fabrikası Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracak. 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 100 bin metrekarelik tesisin temel atma törenine Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Pepsico Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, iş adamları ve davetliler katıldı.

İlk etapta 350 kişiye ve daha sonrasında üretim kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte 500 kişiye istihdam sağlayacak Pepsico'nun Manisa'daki 6. fabrikasıyla ilgili bilgi veren Pepsico Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, Türkiye ekonomisine inandıklarını belirterek, "Pepsico olarak Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine olan inanç ve bağlılığımızın bir göstergesi olan 6. fabrikamızın temelini atmak üzere sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye organizasyonu olarak 29 tedarikçi ve 380'den fazla çiftçiyle 18 şehirde toplam 4 bin dekar alanda Türkiye'deki cipslik patates üretiminin 4'te 3'ünü, sanayilik patates üretiminin de 4'te 1'ini gerçekleştiriyoruz. Tarım faaliyetlerimizle birlikte dolaylı olarak 43 bin kişiye gururla istihdam sağlıyoruz. Pepsico bugün burada temelini atacağımız yeni fabrikamız ile Türkiye'de uzun vadeli ve stratejik bir yatırımcı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç ve dinamik nüfusuyla büyümesini sürdürerek yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam edecek. Manisa'daki bu yeni fabrika yatırımımızla Pepsico'nun ülkemize olan inanç ve bağlılığını sürdürdüğünün en büyük göstergesi. Görmüş olduğunuz fabrikamız 35 bin metre kare kapalı olmak üzere toplam 100 bin metre kare alanda inşa edilecek. Tesis yalın üretim uygulamaları ile tasarlanacak ilk fabrika olma özelliğine sahip. Bu uygulamalar patates işleme noktasından ürün sevkıyat noktasına kadar çeşitli yenilikleri de kapsıyor olacak. Fabrikamız farklı tip patates depolama alanı, üretim ve paketleme tesisleri, ofis alanı ve ürün deposunu da içeriyor olacak. İlk etapta 350 kişiye inşaat aşamasında ise yerel olarak 500 kişiye istihdam sağlayacağız. 2022 yılına kadar tesiste toplam 500'den fazla kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde tesis içerisinde toplam 6 adet üretim hattına ulaşmış olacağız. Yatırımın beraberinde gelen kapasite artışıyla birlikte Türkiye'deki toplam üretim hacmimizin yaklaşık yüzde 30'unu bu fabrikamızda üretiyor olacağımızı öngörüyoruz" dedi.

"Huzur ve güvenli yatırım ortamı için çalışıyoruz"

Törende konuşan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Türkiye'deki yatırım ortamının güveni ve huzuru için çaba harcadıklarını belirterek, "Ülkemizin ekonomik gelişimine, aynı zamanda da şehrimizin ve bölgemizin tarımsal ürün değerlendirme konusunda çiftçilerimize büyük katkı sağlayacak olan ve aynı zamanda da gençlerimize 350 kişilik bir iş imkanı sağlaması açısından biz bu projeyi son derece önemsiyoruz. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki bu huzur ve güvenli yatırım üretim ortamını sağlamak amacıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerle beraber kol kola omuz omuza gayret veriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yaşanan olumsuz havaya rağmen yatırımlara hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise "Türkiye öyle büyük bir ülke ki burada bir fabrika açıyor. Başka yerde bir fabrika açıyor. Başka bir yerde bir yatırım yapıyor. Bu olayların önüne geçebilmek için cesaretli olmamız lazım. Bu tip işlemlerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Pepsico ailesine yatırımlarını bu ortamda yaptıkları için baştan bir teşekkür etmek ihtiyacını duyuyorum. Ülkemizin en önemli konularından bir tanesi hiç şüphesiz istihdam. Genç nüfusu oldukça fazla olan ülkemizin her hangi bir noktasında açılacak bir fabrika doğrudan ya da dolaylı olarak binlerce vatandaşımıza iş fırsatı sağlamakta" dedi.

"Üreten ülkeler başarılı olur"

Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan ve 44 vatandaşın şehit olduğu hain terör saldırısının moralleri bozduğunu ancak böylesi yatırımların Türkiye'yi güçlendirdiğini vurgulayan Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ise "Üzgünüz. Canımız sıkkın. Morallerimiz bozgun. Ama bugün bu güzel yatırımla bir nebze olsun kendimizi daha iyi hissedebiliyoruz. Ben kişisel yaşamımda ne zaman canım sıkılsa ne zaman moralim bozulsa üreten insanların yanına gitmek isterim. Bu bir işletmenin başındaki kişi de olabilir, bir ayakkabı tamircisi de olabilir. Üreten toplumlar, üreten insanlar, üreten ülkeler her zaman daha başarılı oldular. Her zaman daha ileri gittiler. Manisa'mız da bu yönde güzel bir örnek. Ben OSB'de Pepsico'nun yetkilileriyle de görüştüm. Onlar da Manisa OSB'mizde kaybolduklarını söylüyorlar. Her tarafta pek çok işletmeler, yeni temel atmalar, yeni fabrika girişimleri oluyor. Bunlar bizi onurlandıran ve güçlü kılan unsurlar. Hele hele bugünlerde bu cumartesi günkü olaydan, saldırıdan dolayı canımızın, yüreğimizin yandığı bu aşamada bizlere daha büyük bir moral veriyor. Pepsico da bize moral ve güç verdi" dedi.

Konuşmaların ardından Pepsico çalışanları tarafından iyi dilek ve temennilerin yazılı olduğu mektuplarla, bereket getirmesi amacıyla içine mısır taneleri doldurulan zaman kapsülü fabrikanın temellerine gömülmek üzere Pepsico Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel'e teslim edildi. Zaman kapsülünün temele bırakılmasıyla birlikte törene katılan protokol tarafından temel atma butonuna basıldı.

Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel