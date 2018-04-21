Terör yerini huzura bıraktı

Şırnak’ın Şenoba Beledisinin Bestler Dereler eteğinde bulunan Hezil Çayı kenarında düzenlenen festivalde alan Ak Parti ve Tük bayraklarıyla donatıldı. Festivale katılan vatandaşlar içinde Şırnak yöresine ait kıl çadırları kuruldu. Vatandaşların Şal-şepik ve Kiraz-fistan ile renklendirdikleri festivale Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve il protokolünün katılması bekleniyor.

Güvenlik önlemlerin alındığı alanda vatandaşlar Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti

Festivale katılan Mehmet Güngör, “Bundan önceki bu ortamlarda yapılan festivallerin maalesef dağlara çıkış festivali olarak kutlanıyordu. Şu an görmüş olduğunuz 1. Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali tam aksine, devletimizin sağlamış olduğu huzur ve güven ortamında yapılıyor” dedi.

Ailesi ile birlikte gençlik ve huzur festivaline katılan Hatice Atan, “Bahar ayındayız, daha önceki yıllarda ne yazık ki terör örgütünün uzantısı olan HDP festivallerde çocuklarımızı ve gençlerimizi festival adı altında dağa gönderiyorlar. Orada evlatlarımızı kaybediyorduk. Bu gün ne mutlu ki bize Ak Parti liderliğinde Uludere Şenoba beldemizde 1’si olan Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali düzenleniyor. Geçlerimiz halay çekiyor. Gençlik Huzur ve barış için halay çekiyor. Ne mutlu ki bize festivale yoğun bir katılım var. Bizlerde ailece katılım sağladık. Bu gün dağların eteklerinde festivaller yapılıyor. Gençlerimiz huruz ve kardeşlik bir aradadırlar” diye konuştu.

Gençlik ve Huzur festivaline yöresel Şal-Şepik kıyafetleri ile katılan Serdar Tatar, “1. Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivaline katıldık. Yıllardır Şırnak ve Şırnaklı gençliğin özlem duyduğu kardeşçe, gelenek ve kültürün olduğu festival gerçekleştiriyoruz. Kendi kültürümüzle, geleneğimizle ve yöresel kıyafetlerimizle festivale katıldık. Umarım bundan sonraki yıllarda kardeşçe festivallerin devam etmesi, Şırnak il genelinin toplandığı bu festivalde güzel bir gün geçiriyoruz. Kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu nice festivaller diliyoruz” dedi.

Melih Yiğit