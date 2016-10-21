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Terörden kaçtı, ekmek parasını çıkarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde moloz yığınları arasında hurda toplarken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamit Çevik’in ve geride bıraktığı ailesinin dramı yürekleri parçaladı.

Terörden kaçtı, ekmek parasını çıkarmaya çalışırken hayatını kaybetti

21 Ekim 2016 11:47
Terörden kaçtı, ekmek parasını çıkarmaya çalışırken hayatını kaybetti - Tıkla İzle

2 çocuğu bulunan ve eşi hamile olan Çevik’in, ilçenin Fırat Mahallesi’ndeki evlerinin yıkılması sonucu ailesi ile birlikte bir ahırda yaşam mücadelesi verdiği ve bu yüzden hurda topladığı öğrenildi. Çevik’in resmi nikahı olmayan gözü yaşlı eşi Ebru, umutla devletin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmasını beklediğini kaydetti.
Sokağa çıkma yasağının 6 mahallesinde devam ettiği Nusaybin ilçesi Yenişehir ve Dicle Mahalleleri arasından geçen uluslararası İpekyolu kenarına yasaklı mahallelerden getirilerek, dökülen moloz yığınlarının arasında hurda toplayan Hamit Çevik (23) ve Kadri Barak (14), önceki gün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Cenazesi Çatalgözü Mezarlığı’na dökülen Çevik’in ve geride bıraktığı ailesinin dramı yürekleri parçaladı. Çevik (23), terör örgütü PKK’nın kazdığı hendek, kurduğu barikat ve tuzakladığı patlayıcılar yüzünden 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşi, 2 çocuğu, aynı evde yaşadığı 3 kardeşi ve eşleri ile anne ve babasıyla birlikte, Fırat Mahallesi’nde yıllarca çalışarak aldıkları evlerini terk ederek, Kızıltepe’ye yerleşti. Aile, operasyonun sona ermesiyle birlikte ilçeye döndü. Evlerinin yerle bir olduğunu ve mahallelerindeki yasağın henüz kaldırılmadığını öğrenen aile, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çevik, bu sırada, eşinin 3’üncü çocuklarına hamile olduğunu da öğrendi. Aile, hayırsever bir vatandaşın kendilerine verdiği ahırda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Enkazlar arasında kalan evlerinden kurtardıkları birkaç parça eşyayı buraya getiren aile Çevik ve kardeşlerinin yaptığı günü birlik işlerle hayatlarına idame ettirmeye çalışırken, acı haberi alarak, bir kez daha yıkıldı.

“5 aydır ahırda yaşıyoruz”
Çevik’in geride bıraktığı gözü yaşlı eşi Ebru, içini İHA mikrofonlarına döktü. 5 aydır ahırda yaşadıklarını anlatan Ebru Çevik, “Burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Eşim geçimimizi sağlamak için at arabası aldı. Ve molozlardan demir yığınları toplayıp, ekmeğimizi kazanıyordu. Son işe çıkışında ise molozların altında bulunan patlayıcı infilak etti. Ve orada hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte karnımdaki bebeğim ve 2 erkek çocuğumla birlikte ortada kaldık. Rahmetli eşimle resmi nikahım da yoktu. Bize bakacak kimse yok. Şuan oturduğumuz yer daha önce ahır olarak kullanılıyordu. Biz kendimiz temizledik şuan burada oturuyoruz” dedi.

“Çocuklarıma yiyecek bulamıyorum”
Büyük acılar çektiğini ve zorluklar yaşadığını dile getiren Çevik, “Çocuklarıma bazen yiyecek bulamıyorum. Allah rızası için çocuklarıma sahip çıksınlar. Devletimiz büyüktür, vatandaşına sahip çıkar. Bende bu umutla devletimizin bana ve çocuklarıma sahip çıkmasını bekliyorum” diye konuştu.  


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