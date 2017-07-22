Terörden kaçtığı memleketine 30 yıl sonra pizzacı olarak döndü

Memleket hasretiyle yıllar sonra köylerine dönmeye karar veren Süryaniler, Bagok Dağı eteklerinde Süryanice ismi "Kafro" olan Elbeğendi köyünde yaşıyor. Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan köy de yapılan pizzalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Süryani ailenin yaptığı pizzalar nedeniyle köye halk arasında 'Pizza köyü' denilmeye başlarken, vatandaşlar köyün resmiyette de isminin 'Pizza köyü' olarak değiştirilmesini istiyor.

Terör olayları nedeniyle boşaltılan ve aradan geçen sürede, tüm evlerin yıkıldığı köyde Midyat Katori taşından modern yapılar inşa eden köylüler, yıllardır özlemini duydukları topraklarda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Almanya'da 30 yıl kaldıktan sonra köye dönen Süryanilerden 51 yaşındaki Nail Demir "30 seneden sonra eşim ve iki çocuğumla beraber buraya geldik. Çocuklarımız liseyi bitirdikten sonra yine Avrupa'ya döndüler, biz de burada pizza yapmakla uğraşıyoruz. Hafta sonları yoğun oluyor ve her taraftan gelen oluyor. Köyümüz farklıdır, yaptığımız pizza da farklıdır onun için merak edenler oluyor" dedi.

Taş fırında yapılan pizzaların leziz olduğunu işaret eden müşterilerden Aylin Arslan ise "Büyük mekanlarda ya da büyük marketlerde yapılan pizzalardan daha güzel oldukça lezzetli. Çok temiz yapıyor, büyük emek sarf ediyor ayrıca porsiyonları oldukça büyük. O yüzden iki haftada bir ya da haftada bir buraya arkadaşlarla geliriz" diye konuştu.

Köyde pizzaya ilginin yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren İlena Demir "Köyde 15'ten fazla ev var, burada yaşayan aile sayısı 13. Burada Meryem ana ve normal kilisemiz bulunuyor. Çok güzel bir duygu Midyat'tan daha uzaktan gelenler oluyor buraya. Batman, Diyarbakır gibi, tabi ki köydekiler de arada gelip yemek yiyor" dedi.

Köy meydanında hizmet veren pizza dükkanına gelen vatandaşlar pizza yedikten sonra köyde yürüyüş yaparak köyden ayrılıyor.

Bilal Bedir