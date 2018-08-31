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Terörden temizlendi, TOKİ ile yeşerecek

Şanlıurfa’da 537, Malatya’da 161, Hakkâri’de 297, Kars’ta 366 konut, 1,5 sene içerisinde tamamlanarak, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara teslim edilecek.

Terörden temizlendi, TOKİ ile yeşerecek

31 Ağustos 2018 05:03

Doğu ve Güneydoğu’nun terörden temizlenmesinin ardından bölgeye yeni görünüm kazandıran TOKİ, önümüzdeki günlerde konut yapımı için ihaleye çıkarak, alt ve orta gelirlileri ev sahibi yapmaya devam edecek. Bu kapsamda 2 ay içerisinde 6 ihale gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firma, konutların yanı sıra inşaat bölgesinin altyapı çalışmalarını da yapacak. TOKİ, altyapı işlerini yüklenici firmanın yapmasını sağlayarak, belediyeleri de büyük masraftan kurtaracak.

Öncelikle Şanlıurfa’da 537, Malatya 161, Hakkâri’de 297, Kars’ta 366 konut işi için ihaleler gerçekleştirilecek. Konutların yapımı, yer tahsisinin ardından en az 1,5 sene içerisinde tamamlanarak, vatandaşlara teslim edilecek. Bu arada TOKİ, bu ihale döneminde Karabük’e 217, Uşak’a da 352 konut yapımı için ihaleye çıkacak. Bütün konutlar, yerel ve modern mimari çizgide inşa edilerek, mahalle kimliğinin kaybolması önlenecek. TOKİ, sosyal mekânlar için de çalışmalara imza atacak. Bu kapsamda Şanlıurfa’ya 44 dükkân, Karabük’e 1 camii ve ticaret merkezi, Uşak’a 4 dükkân ve 1 camii, Kars’a 6 ortak mekân, cami ve taziyeevi yapacak.

EN ÇOK SATIŞ GÜNEYDOĞU’DA
Dar ve orta gelirli vatandaşları, düşük taksitli ve uzun vadeli ödeme imkânıyla ev sahibi yapan TOKİ, yılın ilk yarısında 71 ilde, 33 bin 243 sosyal konutun satışını gerçekleştirdi. En çok satış 8 bin 514 konut ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu.

Türkiye Gazetesi

 

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