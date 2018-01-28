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Terörden temizlenen köylerde halka yardım yapılıyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), TSK'nın desteğiyle Afrin'in güneyinde bulunan Ömer Uşağı köyünü terör örgütü PYD/PKK/YPG’den temizlenirken, bölge halkına yardım ve ilaç yardımında bulunuldu.

Terörden temizlenen köylerde halka yardım yapılıyor

28 Ocak 2018 11:37

Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyünde hakimiyeti ele geçiren ÖSO güçleri, köy halkının yakın ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden ÖSO’lu askerler, artık sivillerin güvende olduklarını belirterek, halka gıda ve ilaç yardımında bulunuyor.

Aileleri evlerinde ziyaret eden ÖSO’lu komutan, “Biz burayı işgal etmeye gelmedik. Biz bu toprakları kendi topraklarımıza katmaya gelmedik. Bizim amacımız Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır güvenliğini sağlamak hem de bölge halkını terörden kurtarıp, huzur içerisinde, güven içerisinde rahatça yaşamalarını tesis etmektir. Bölgede bütün teröristleri temizleyene kadar, biz burada savaşmaya devam edeceğiz. İnşallah yüce Türk Devletinin merhameti ve desteği ile bölgede huzurlu bir yaşam tesis edeceğiz” dedi.

ÖSO’lu komutan, Türk askerinin şefkatinin daha önce Cerablus'ta, El-Bab’ta olduğu gibi Afrin’de de insanlara gösterme çalıştıklarını söyledi. 

Cahit Özçelik

 

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