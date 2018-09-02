Terörden temizlenen Tunceli turizm şehri oldu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaklaşık 14 ayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleri ile kentte bir yılda 62’nin üzerinde projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Valilik, hem hayata geçirilen projeler hem de İçişleri Bakanlığının destekleriyle alınan üst düzey güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında Tunceli’nin ayni zamanda cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

GELEN TURİST SAYISI 3 KAT ARTTI

Kentte istihdam sorununun öncelikli olarak çözülmesinin önemli olması nedeniyle Vali Sonel’in girişimleriyle 3 tekstil fabrikasının kurulduğu, 4. tekstil fabrikasının ise temelinin atıldığı belirtilen açıklamada, "İstihdam sağlayıp üretim başlayan fabrikalarda 5 ay içerisinde ihracat seviyesine de gelindi. Kentte 960 kişinin çalışacağı çağrı merkezi yapıldı.Bu çalışmalar sonrasında Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, 4. sıraya yükseldi.Son bir yıl içerisinde büyük bir değişim yaşayarak huzur şehri olan Tunceli, rotalarını Doğu’ya çeviren turistlerin gözdesi oldu. Bu kapsamda, son 8 ay içerisinde Tunceli’ye gelen turist sayısının geçmiş yıllara oranla 3 kat arttığı 2017 yılında Tunceli’ye gelmek için uçak bileti alan kişi sayısının 29 bin iken 2018’in ilk 8 ayında bu sayının 66 bin 500 olduğu belirlendi. Bu yoğunlukla birlikte bir yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, şimdi yüzde 95’lere ulaştı,2017’de şehre giren araç sayısı 797 bin iken 2018’in ilk 8 ayında bu sayının 1 milyon 300 bini geçti.

Su sporları alanında önemli bir potansiyele sahip Tunceli’de, 2017 yılında 20 ile 25 botla yaklaşık 200 kişi rafting yaparken, 2018 yılında ise sadece Haziran ve Ağustos ayları içerisinde bin 600 kişi rafting yaptı.Yöre insanının, otelcilerden fırıncılara kadar özellikle esnafların bu durumdan oldukça memnun.Kentteki yoğunluk böyle olunca fırıncıların da ekmek yetiştiremez duruma geldi. Munzur Üniversitesi’ne tercihlerde arttı.Örneğin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü bu yıl özel yetenek sınavıyla bünyesine 30 öğrenci alacak. Geçen yıl bu bölüme başvuru sayısı 47 iken bu yıl 187 kişinin başvurduğu görüldü" denildi.

HUZUR VE TURİZM ŞEHRİ OLARAK ANILMAYA BAŞLADI

Vali Tuncay Soneli, “Tunceli’de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler bir yıl gibi bir sürede bitirildi. Projelerin yanı sıra terörle mücadelede de önemli gelişmeler yaşandı. Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli artık huzur ve turizm şehri olarak anılmaya başladı. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.