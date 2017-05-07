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Terörden zarar görenlere 3 milyar 953 milyon TL ödendi

Terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması amacıyla 2004 yılından bu yana toplam 207 bin 726 kişi için 3 milyar 953 milyon 431 bin 934 TL ödenek gönderildi.

Terörden zarar görenlere 3 milyar 953 milyon TL ödendi

07 Mayıs 2017 11:40

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması amacıyla 27.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren kanun kapsamında bugüne kadar 207 bin 726 kişi için 3 milyar 953 milyon 431 bin 934 TL ödenek gönderildi. ‘5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’ kapsamındaki zararların karşılanması için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlarca başvuruların değerlendirilmesi sonucunda mağdurların maddi zararlarının karşılanması sağlandı. Kanun kapsamında 2016 yılında 23 bin 404 kişi için toplam 295 milyon TL, 2017 yılının ilk 4 ayında ise 10 bin 220 kişi için toplam 222 milyon 446 bin 387 TL ödenek gönderildi.

İlker Turak


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