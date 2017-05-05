Teröre bir ayda 676 operasyon

Diyarbakır Valiliği, kentte İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce, nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen terör ve kaçakçılık operasyonları ile yol kontrol ve arama faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ve emniyet tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik bir ay içerisinde toplam 676 operasyonun düzenlendiğine dikkat çekildi. Bölücü terör örgütü mensuplarına ve diğer yasa dışı yapılara karşı verilen mücadelenin aralıksız devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların toplamında, 37 adet uzun namlulu silah, 19 adet av tüfeği, 26 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet roketatar ve lav silahı, 5 bin 440 adet muhtelif fişek, 194 adet muhtelif şarjör, 23 adet roketatar mühimmatı, 21 adet el bombası, 36 adet el yapımı patlayıcı/mayın, 16 adet torpil, maytap, fünye, 870 kilogram amonyum nitrat, 3 adet dürbün, 656 adet dijital malzeme, 532 adet örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yapılan bu operasyonlar sonucunda 497 şahıs yakalanmış olup, bu şahıslardan 69’u tutuklanmış, 428 şahıs serbest bırakılmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü, bir bölücü terör örgütü mensubu ise teslim olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların bilançosuna yer verilen açıklamada, "Bu çalışmalarda toplamda, 6 ton 890 kilo 99 gram kubar esrar, 18 ton 477 kilo 184 gram toz esrar, 46,26 gram plaka esrar, 46 gram eroin, 159 gram kokain, 7 kilo 620 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 9 bin 672 adet ecstasy, 261 bin 938 paket kaçak sigara, 14 bin 584 litre kaçak akaryakıt, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu silah, 10 adet muhtelif şarjör, 147 adet muhtelif fişek, 184 adet sahte 500 euro, 23 adet kredi kartı, 36 adet cep telefonu, 19 adet cep telefonu bataryası, 11 adet nüfus cüzdanı, 4 adet sürücü belgesi, 22 adet diğer eşyalar ve 2 adet örgütsel doküman ele geçirilmiştir. 407 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 61’i tutuklanmış, 320’si serbest bırakılmış, 26 şahsın ise adli işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

513 bin 740 araç kontrol edildi

Yol kontrol ve arama faaliyetlerine de dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"470 bin 737 şahsın genel bilgi taraması (GBT) yapılmış çeşitli suçlardan aranan 3 bin 899 şahıs yakalanmış bu şahıslardan 82‘si tutuklanmış, 25’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış 3 bin 792 şahıs serbest bırakılmıştır. 513 bin 740 araç kontrol edilmiş, bin 105 araca işlem yapılmış, 67 adet araç trafikten men edilmiş, 19 kilo 115 gram esrar, 579 kilogram toz esrar, 22 gram eroin, 180 gram kokain, 0.1 gram metamfetamin, 9 bin 685 adet ectasy hap, 14 bin 92 paket kaçak sigara, 2 adet uzun namlulu silah, 13 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 14 adet şarjör, 312 adet fişek, 12 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı şarjör, 48 adet kurusıkı fişek, 7 adet çalıntı araç, 5 adet çalıntı motosiklet, 100 kilogram hayvan emvali ve çok sayıda çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde bulunan 9 adet PTS (Plaka Tanıma Sistemi ) noktasında, 20 adet sabit, 8 adet hareketli kamera ile bin 276 adet araç tespit edilmiş, bunlardan 667’si ekiplerimizce incelenmiş herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Halkımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir."