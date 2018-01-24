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Teröre geçit yok

Sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Jandarma Komandolar ve Jandarma Özel Harekat Birlikleri, Ağrı, Şırnak ve Tunceli kırsalında operasyonlara hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor.

Teröre geçit yok

24 Ocak 2018 17:18

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, yurt içinde bölücü terör örgütüne yönelik terör operasyonlarının ağır kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Ağrı, Şırnak ve Tunceli kırsalında gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu. 

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32’ adı verilen operasyon sürüyor. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi. 

Ahmet Akbuğa

 

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