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'Teröre inat hayatımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Teröre inat hayatımızı güzelleştirmeye, güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Teröre inat hayatımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz

14 Ekim 2016 20:25

Van’ın Özalp ilçesindeki ziyaretinin ardından Yukarı Nurşin Camii’nde Cuma namazı kılan Bakan Avcı, daha sonra Elite World Van Hotel’de STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, DAKA Genel Sekreteri Emin Yaşar Demirci, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve STK ile sektör temsilcileriyle yemekte bir araya gelen Bakan Avcı, yapılan sunumların ardından bir konuşma yaptı. Avcı, “Biz her fırsatta turizmin ve buraya gelecek turistlerin katkısıyla onların buraya getirdikleri ve getirecekleri canlılığın katkısıyla teröre, sizin karşınızda yılgınlığa kapılmış değiliz, hayatımızı güzelleştirmeye, güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da pekiştirecek pek çok yeni kültürel ve sanatsal faaliyetlere birlikte imza atacağız mesajını vermeliyiz. Yani teröre inat güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Turizm bunun için çok büyük bir potansiyeldir. Turizm dünyada uluslararası barışın da, karşılıklı anlayışın da anahtar sektörlerinin başında geliyor" dedi.

“Ülkemiz 40 milyon turist ağırlayan bir ülke”

Dünyada turizmin kendi kendisinden ibaret bir sektör olmadığını ifade eden Bakan Avcı; siyasetle, kültürle, barışla, istikrarla iç içe geçmiş bir faaliyet alanı olduğunu söyleyerek, "Turizm dediğimiz sektör, kendisi ve çevresinde en az 56 alt veya yan sektörü etkileyen, onları besleyen eko sistem üzerinden çalışan bir faaliyet alanıdır. Bütün dünyada ve bizim ülkemizde de gittikçe derinleşiyor ve yaygınlaşıyor. Dini miras alanları ve turizm konulu uluslararası bir konferansa Türkiye olarak katılmıştık. Orada da vurgulandı, İkinci Dünya Savaşının bitiminde, 1953 yılında bütün dünyada gezen turist sayısı toplam 20 milyon, bugün Türkiye 2015 rakamlarıyla söyleyecek olursam 40 milyon turist ağırlayan bir ülke ve dünyanın 6’ncı büyük destinasyonudur. Özellikle 2016’da bu alanda yaşadığımız sıkıntılar bize aynı zamanda büyük bir tecrübe kazandırdı. Biz pazarlarımızı çeşitlendirmek zorundayız. Ülkemizin turizm hedeflerini bugüne kadar olduğu gibi daha çok Rusya, İngiltere ve Almanya ağırlıklı olmaktan çıkarıp onları muhafaza etmek, onlarda derinleşmek, onları da tekrar genişletmek, ama onların üzerine yeni destinasyonlar, yeni pazarlar ilave etmek. Nedir o pazarlar? Japonya, Çin, Hindistan, İskandinav, Ortadoğu’suyla, Latin Amerika’sıyla Kuzey Amerika’sıyla bütün dünyaya açılmak. Böyle bir pazar çeşitlenmesiyle biz 2016’da yaşadığımız türden sıkıntılarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız” diye konuştu.

“Van için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız”

Sadece Van’ın ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyeli göstermeye yettiğini aktaran Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece biz Van’la bile uluslararası piyasaya çıksak, bu ürün çeşitliliğiyle bugün geldiğimiz noktadan çok gidecek bir potansiyele sahibiz. Ne arasanız var. İnanç, dağ, sağlık, eğitim, gezi yolları, tarihi birikimler, dünyanın her yerinden gelecek bütün turistlere, misafirlere sunacak zenginliklerimizi var. Van’da biz bugüne kadar maalesef Türkiye geneli olduğu gibi Van içinde yeterince bu potansiyelin farkında olmayarak, sahip olduğumuz bu büyük zenginliğin hakkını vermekte çokta başarılı olduğumuzu söyleyemiyoruz. Biz Bakanlık olarak Türkiye geneli için olduğu gibi Van için de hem bu pazar çeşitlenmesi hem de ürün çeşitlenmesi konusunda üzerimize düşen her şeyi Van için yapmaya hazırız. Van’da 2012’de 200 bin olan turist sayısı 2015’te 910 bine çıkmış."

Bakanlıkta ’Pamuk’ adında bir Van kedisinin bulunduğunu belirten Bakan Avcı, her gelen yabancı heyetin Pamuk’la fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin mavi bayraklı plaj sayısında Avrupa’da birinci sırada yer aldığını dile getiren Bakan Avcı, daha sonra Van Kale Yolu üzerinde bulunan Atasoy Gümüş Atölyesini ziyaret ederek, burada savat işçiliği ile yapılan eserleri inceledi. Girişte bulunan Van kedilerini de sevmeyi ihmal etmeyen Bakan Avcı, daha sonra yapımı devam eden Urartu Müzesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Buradan da eski Van şehrinin bulunduğu alana geçerek, Mimar Sinan’ın bölgedeki tek eseri olan Hüsrevpaşa Külliyesini ve Tahir Paşa Camii’ni gezen Bakan Avcı, kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkartılan eski Van evlerine ait temelleri inceledi.

Bakan Avcı, Van’da 2011’de yaşanan depremlerden sonra tekrar onarılan Van Devlet Tiyatrosu binasının açılışına katılmak üzere buradan ayrıldı.

Etiketler: nabi avcı


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