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Teröre karşı İzmir ulaşımında X-Ray'li dönem başladı

Yaşanan terör olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttığı İzmir’de, valilik talimatıyla raylı sistemlerde X-Ray’li dönem başladı.


12 Aralık 2016 10:48

Son günlerde yaşanan terör olaylarının ardından İzmir’de alarma geçildi. Harekete geçen İzmir Valiliği de, raylı sistem istasyonlarına X-Ray cihazları konularak güvenlik tedbirleri alınması talimatını verdi. Bu talimatın ardından İzmir Banliyo Sistemleri'nin (İZBAN) istasyonlarına, X-Ray cihazları yerleştirildi. Her gün on binlerce vatandaşın tercih ettiği İZBAN’ın 38 durağının tamamında X-Ray cihazlarının konulacağı ifade edilirken, yoğunluk noktasına göre cihazlar önce Şirinyer, Karşıyaka ve Gaziemir noktalarına kondu. Herhangi bir güvenlik zafiyetini en aza indirecek olan yeni X-Ray cihazlarının, önümüzdeki günlerde de tüm duraklara yerleştirileceği öğrenildi.

İki kadın terörist keşif yapmıştı
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Suriye’de eğitim alan ve İzmir’de bombalı eylem hazırlığında olan iki kadın terörist, İzmir’in önemli noktalarında eylem için keşif yapmıştı. Kadın teröristler, İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. 

Etiketler: İzmir, x-ray


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