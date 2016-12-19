Ünlü oyuncu Ali Desidero olarak tanınan Yıldırım Memişoğlu, son zamanlarda yaşanan terör olaylarına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yayınladığı videoda Türk milletinin ayakta olduğunu belirterek "Allah topunuzun belasını versin" dedi. Ünlü oyuncunun bu videosu onlarca paylaşım ve beğeni alarak sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Videoda birlik ve barış mesajları veren Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi: 'Mesele Kürt Türk Ermeni Yahudi Çerkez olmak değil mesele yaşadığın ülkede yemeğini yediğinin suyunu içtiğinin vatanına ihanet etmemektir. İçimizde yaşayan işbirlikçi hainler, Allah topunuzun belasını versin. Bu topraklar üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunlara yardım ve yataklık eden işbirlikçi hainler, amacınıza ulaşamayacaksınız. Bu millet dimdik ayakta, tem yumruk olarak hepinizin karşısında duracak. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdi.

ŞEYDA ÖKSÜZ