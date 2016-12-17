Ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Kurtboğan Köprüsü’nden başlayan teröre tepki yürüyüşlerini Yavuz Selim Meydanı’nda noktalayan binlerce Amasyalı tekbir getirip “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan attı.

Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya Milletvekili Haluk İpek, yöneticiler, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün ardından açıklama yapan Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, yürekleri yakan alçak saldırılara karşı tek yürek olduklarını söyledi.

Bölücü terör örgütü PKK’yı kınayıp lanetleyen Kırlangıç, “10 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş’ta, bugün Kayseri’de askerimizi, polisimizi ve sivilleri hedef alan patlamalar sonucu milletçe büyük bir acı yaşadık. Bu toplumu bin yıldır bir arada yaşatan kardeşlik duygusu sarsılmaz köklere sahiptir. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenler amaçlarına kesinlikle ulaşamayacaktır” dedi.

Konuşmanın sonunda Müftü Vekili Adem Ayrancı tarafından güvenlik güçleri, şehit asker ve polisler ile gaziler için dua yaptırıldı.

Murat Çelik A.