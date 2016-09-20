Almanya’nın Münih kentinden 25 Ağustos'ta yola çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Serdar Çakmak, öğle saatlerinde Düzce’ye geldi. Kısa sürede şehir merkezine gelen Çakmak’ı, Düzce Genç Memur-Sen Bisiklet Kulübü karşıladı.

Çakmak, ay yıldızlı eşofmanı, bisikletine astığı Türk bayrağı ve "Münih-Ankara" yazısıyla vatandaşların dikkatini çekerken, araçlarıyla yoldan geçen birçok Düzceli de klakson çalarak, kendisine destek verdi.

Teröre tepki için Almanya'dan Düzce’ye bisikletle geldi.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Münih Şubesi adına bu yolculuğa çıktığını dile getiren Çakmak, "Münih'te terzilik yapıyorum. 16 Temmuz'da bu yolculuğa çıkmaya karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekranlara yansıyan yüzünün hali beni çok etkiledi. 15 Temmuz şehitlerimize ve Cumhurbaşkanımızın anısına bir nebze olsun katkıda bulunmak istedim. Avrupa'daki bütün vatandaşlar, Türkler ve Kürtler ve diğer kardeşlerimiz adına bu yolculuğa niyet ettim. Bu yolculukla dik duruşumuzu yansıtmayı amaçladım" diye konuştu.

“Kalbimiz Türkiye için atıyor”

Abdurrahman Serdar Çakmak, bugüne kadar 2 bin 550 kilometre yol kat ettiğini anımsatarak, yolculuk esnasında bazı sağlık problemleri yaşadığını ve bu süreçte 5 günlük gecikmesi olduğunu kaydetti. Ailesinin desteğini en başından beri yanında hissettiğini anlatan Çakmak, şöyle devam etti: "Avrupa'dan Cumhurbaşkanımıza mesajlar getirdik. 'Dik dur eğilme, bu inanan kardeşlerin ölümüne seninle.' Burada belki onlarca şehit verdik ama binlercesi de doğdu. Biz bir ölür, bin doğarız. O haberi aldığımızda bizde şok etkisi yarattı. Türkler, Kürtler ve diğer kardeşlerimizin hepsi burada olmak istedi. Bütün vatandaşlarımız Almanya'da konsolosluğumuzun önünde sabahlara kadar tepkimizi gösterdik. Türkiye vatandaşı olan Avrupa'daki kardeşlerimizin kalbi her zaman Türkiye için atıyor."

“Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum”

Çakmak, Kürt kökenli olduğunu yineleyerek, PKK terörüne ilişkin, "Ben Kürdüm ama hepimiz bu vatanın neferleriyiz. Buradan bütün Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum. Nasıl bir oyunun içinde olduğumuzu bütün Kürt kardeşlerim bilmeli. PKK'nın kimlerin maşası olduğunu hep birlikte gördük. FETÖ'nün Kürt gruplarına nasıl sirayet ettiğini hep birlikte görmüş olduk. Bizim tek vatanımız ve tek liderimiz var. Biz, Kürtler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin yanındayız. Biz ölümüne onunlayız." ifadelerini kullandı.

“Genç kardeşlerime teşekkür ediyorum”

Düzce’de Genç Memur-Sen Bisiklet Kulübü’nün kendisini karşıladığından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, “Düzce’ye gelmeden önce kulübün başkanı benimle irtibata geçti. Kendisine Düzce’ye gelmeden haber edeceğimi söyledim. Gölyaka gişelerinden Düzce’ye girince beni orada bekliyorlardı. Diğer şehirlerde de karşılamalar oluyor ama genç arkadaşlarımı çocukları görünce biraz daha mutlu oldum. Benimle birlikte Gölyaka gişelerinden Düzce merkeze kadar yolculuk yaptılar. Bisikletimin bakımlarını yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Genç Kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Yolculuğum Ankara’da bitecek!“

25 Ağustos’ta Almanya’nın Münih kentinden yola çıktığını hatırlatan Çakmak konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Almanya’dan yola çıktığımdan beri 25 gün oldu. Sadece bir hastalığım nedeni ile 5 gün duraksamam gerekti. Hedefim Ankara’ya gitmek. Almanya’da yaşayan kardeşlerimizin mektubunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmayı planlıyorum. Ankara’da bu turu tamamlamayı planlıyorum. Fakat Milli Şehidimiz Ömer Halisdemir’in de kabrini ziyaret edeceğim.”

Ali Yıldız