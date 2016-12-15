Tunceli Ovacık'ta polis noktasında yaşanan çatışma sonucu öldürülen bölücü terör örgütü üyesi Oğuz Meşe için bir grup örgüt sempatizanı anma töreni düzenledi. İzinsiz düzenlenen töreni haber alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde Kıraç Cem evinin bahçesinde düzenlenen anmaya baskın düzenledi. Cem evinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Düzenlenen baskında çok sayıda şahıs gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Volkan Kayalar



