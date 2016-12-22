Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan görülen davanın karar duruşmasına, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutuklu bulunan kadın sanık C.D. jandarma eşliğinde katıldı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu kadın sanık C.Y. mahkemede savunmasında, ölümü ve silahı savunan birisi olmadığını belirterek, "Ölümü ve silahı savunan birisi olmadım, olmayacağım da. Terör örgütünün propagandasını yapmadım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası sanık C.Y.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü mensuplarının ağır silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının paylaştığının tespit edildiğini, sanığın 19 adet paylaşımında doğrudan şiddete çağrı içerdiği ve örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti sanığın 19 adet paylaşımından 3 tanesinde örgüt propagandası yaptığı kanaatine vararak, tutuklu sanığa 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle cezayı 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine hükmetti. Ayrıca sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen kitapların da delil olarak dosyada saklanmasına karar verildi.

Şeref Kahraman

