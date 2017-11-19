Terörist cenazesine katılan HDP milletvekillerine soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, terörist cenazesine ve taziyesine katılan HDP milletvekilleri ile diğer katılımcılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve PKK silahlı terör örgütünün kırmızı listesinde aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu'nun 18 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan HDP Milletvekili Feleknaz uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. 19 Kasım 2017 tarihinde de ilimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP Milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik ile diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir" denildi.