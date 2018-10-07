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Terörist elebaşı Duran Kalkan küçük çocukların peşinde

Terörist elebaşı Duran Kalkan küçük çocukların peşinde
Terörist elebaşı Duran Kalkan küçük çocukların peşinde

Eleman temininde zorlanan terör örgütünün çocukları kaçırıp, baskı ve tehditle örgüte kattığı ortaya çıktı. Öte yandan terörist elebaşı Duran Kalkan’ın çocuk yaştaki kız ve erkekleri etrafından ayırmadığı da öğrenildi.

 Güvenlik güçlerine teslim olan birçok teröristin ifadelerine göre, katılımların azalmasıyla eleman temininde zorlanan terör örgütünün çocukları kaçırıp baskıyla, tehditle; köle gibi çalıştırdığı, hendek ve çukur kazdırdıkları, yaşları 9-14 arasında değişen bu çocukların ellerine silah verip 'çocuk taburları' adı altında ölüme hazırladıkları, uyuşturucuya alıştırdıkları, her türlü istismarı ve ahlaksızlığı yaptıkları ortaya çıktı.

Duran Kalkan küçük kızların peşinde 

Teslim olan teröristlerin aktardığı bilgilerden, tüm elebaşlarının her türlü sapkın zevklerini tatmin için sürekli arayış içinde olduğu ve özellikle Duran Kalkan'ın çocuk yaştaki kız ve erkekleri etrafından ayırmadığı öğrenildi.  

Seyid Fatih Poyraz
 

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