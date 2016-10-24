Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı bir televizyon programında “PKK’ya karşı dik duran bir partiyiz” sözleri üzerine sunucu, Perinçek’in PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile çektirdiği fotoğrafı göstermişti. Perinçek, terörist elebaşıyla çekilmiş olduğu bu fotoğrafın sürekli gündeme getirilmesine tepki göstererek, yıllardır PKK’ya yakın yayın organlarında baş düşman olarak kendisinin gösterildiğini belirtti. PKK elebaşı ile görüşmesinin içeriğinin kitap halinde yayımlandığını söyleyen Perinçek, “Ben örgütün tepesiyle görüştüm ama PKK'nın örgütüyle HDP'yle her gün herkes görüşüyor. Ben de onların lideriyle görüştüm” ifadelerini kullandı.

