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Terörist kadın valilikte bombayı böyle patlattı

Adana Valiliği'ne bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayda kadın teröristin bombayı patlatma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Terörist kadın valilikte bombayı böyle patlattı

16 Şubat 2017 07:14
Terörist kadın valilikte bombayı böyle patlattı - Tıkla İzle

Adana Valiliği personel otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makama gelmesine kısa bir süre kala Vali Demirtaş’ın makam girişine yaklaşık 10 metre mesafede patlatılmış, 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan 5 saat sonra, bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırmak isteyen bir kişi etkisiz hale getirilmiş, araçta 3 banyo sobası içine konulmuş 150 kilo fabrikasyon bomba ele geçirilerek etkisiz hale getirilmişti.

Olayı, bölücü terör örgütü PKK üstlenmişti. Patlamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri teröristlerin yakalanması ve belirlenmesi için çalışma başlattı.

Keşif yapıp çiftlik kiraladığı tespit edildi

Polis yaptığı çalışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu "halo dayı" kod isimli Eyüp Çelik'in patlamayı planladığı ve keşif yaptığını, Dilber kod isimli bir teröristin bomba yüklü araçla gelerek valilik personel otoparkına park edip daha sonra taksiye binerek bombayı patlattığını belirledi. Kadın terörist bombayı koyduktan sonra valiliğin milli eğitim müdürlüğü çıkışından çıkıp taksiye binip giderken taksi içinde elindeki düzeneği basıp bombayı patlatıyor. Bu anda patlamanın etkisiyle kendisi de korkup taksi içinde yan tarafı doğru hareket ediyor. Bu anlarda saniye saniye görüntülendi. Kadın daha sonra ise kadın doğum hastanesine gidip burada kendisini bekleyen Mehmet Emin V.ile buluşarak Gülbahçesi Mahallesi'ne gidip burada da Eyüp Ç. ile buluştuktan sonra Mardin'e daha sonrada Türkiye'den çıktığı belirlendi. Polis bu şahısları tespit ettikten sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis önce Mehmet Emin V.'yi yakaladı. Mehmet Emin V. bir süre sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Eyüp Çelik polise her şeyi anlattı"

Polis daha sonra ise Eyüp Çelik'i yakalamak için çok titiz çalışma başlattı. Polis Çelik'in Mardin'den Adana'ya geldiğini belirleyerek Gülbahçesi Mahallesi'ne 25 gün önce operasyon yaptı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı sorguya alındı. Uzman sorgucu ekipler tarafından 25 gün boyunca sorgulanan Çelik her şeyi tek tek anlattı. Çelik, kendisinin Behzat kod adlı bir PKK'lıdan emir aldığını Mardin'den Antalya'ya kadar bombalı eylemlerden sorumlu olduğunu, Adana Valilğine bombalı saldırısını da bizzat kendisinin verdiğini söylediği ileri sürüldü. Çelik ayrıca Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çamlıyayla bölgesi ve Adana'nın Seyhan ilçesinde bir mahallede gömülü halde 10 kilo c4 patlayıcı, 4 uzun namlulu silah, 1 otomatik tüfek, 1 otomatik tabanca, 33 el bombası ve çok sayıda mermi olduğu bilgisini de verdi. Polis Çelik'in verdiği yerlerde yaptığı kazılarda bu mühimmatlara ulaştı. Polis mühimmatları emniyete getirerek inceleme başlattı.

"Çelik'in itirafıyla PKK'nın Akdeniz yapılanması çöktü"

Polis Çelik'in ifadesinden yola çıkarak 3 günde art arda operasyon yaparak aralarında muhtarlarında olduğu 80 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca valilik bombalı saldırısına yardım ettiği ileri sürülen bir kişi daha gözaltına alındı. Polis şimdi bu zanlıları sorgularken Çelik çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
"Mart ayındaki bombalı saldırılar önlendi"

Çelik'in itiraflarıyla ele geçen bombalar sayesinde çok sayıda bombalı eyleminde önüne geçildi. PKK'nın özellikle Mart ayında Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da büyük bombalı eylemler yapmak için bu bombaları gömdüğü belirlendi. Ayrıca uzun namlulu silahlarla da yine bu illerler de polise ve askere karşı eylem yapılacağı öğrenildi. Polisin bu titiz çalışması sonrası bu eylemlerin hepsi önlemiş oldu. 

Fatih Keçe 
 

Etiketler: adanada patlama, terörist kadın, valilik, valilik bombalı saldırı, valilikte patlama anı


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