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Terörist zannedilen silahlı hırsız, vurularak yakalandı

Bolu’da bir eve giren eli silahlı iki kişiyi fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Şehirde terör alarmı verilirken, emniyet müdürlüğüne doğru kaçmaya başlayan Gürcistan uyruklu hırsız, silahla vurularak yakalandı. Diğer hırsız ise olay yerinde yakalandı.

Terörist zannedilen silahlı hırsız, vurularak yakalandı

12 Ekim 2016 12:36

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00’de Sağlık Mahallesi Küplüce Sokak’ta meydana geldi. Ellerinde tabancayla bir eve giren Gürcistan uyruklu iki kişi, ev sahibinin kendilerini fark etmesi sonrasında kaçmak istedi. Paniğe kapılan kadın, ‘hırsız var’ diyerek bağırdı. Vatandaşların polis ekiplerine ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Şahıslardan biri olay yerinde polisler tarafından yakalanırken, diğer şahıs Zaza Korınteli elinde tabancayla kaçmaya başladı. Korınteli, Bolu Emniyet Müdürlüğü binasına doğu koşmaya başlayınca polis ekipleri saldırı olabileceği ihtimaline karşı terör alarmı verdi.

Terör alarmı verildi

Emniyet Müdürlüğü’ne giden ara sokakları kapatan polis ekipleri, şahsı Küplüce Sokak’ta durması yönünde uyardı. Şahıs, elindeki tabancayı polis ekiplerine yöneltince sol bacağından vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Zaza Korınteli, etkisiz hale getirildi. Şahıs, olay yerinde gelen 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Ağaçların dallarına kadar baktılar

Olaydan sonra bölgede olduğu tespit edilen Amm 559 vv plakalı otomobil için polis ekipleri arama başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Terörle Mücadele ekipleri olay yerinde uzun süre tabancadan çıkan boş kovan aradılar. Polisler bir evin bahçesindeki ağaçların dallarına ve çevrede bulunan otomobillerin motor kısımlarına kadar bakarak uzun süren çalışma sonrasında boş kovanlara ulaştılar. 

Bülent Velioğlu
BOLU

Etiketler: Terörist zannedilen silahlı hırsız


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