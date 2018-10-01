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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmadan önce danışman olarak görev yaparken yakaladığı Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı. 

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada, sanık Kutbettin Gülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yargılama aşamasında elde edilen delillerin de dikkate alındığı belirten savcı, Kutbettin Gülen'in 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Suçu kabul etmedi 

Hakkındaki suçlamaları, aleyhine olan tanık ifadelerini kabul etmeyen Kutbettin Gülen, uzun süredir tutuklu bulunduğundan sağlık problemleri yaşadığını anlattı, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı Kutbettin Gülen'in bu cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artışla 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.  

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