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Teröristbaşı Gülen evleniyor

Trump’ın seçilmesiyle büyük panik yaşayan FETÖ’cüler ABD vatandaşlığı için tek tek evleniyor

Teröristbaşı Gülen evleniyor

08 Aralık 2016 10:53

Türkiye’ye iade edilme korkusuyla kıvranan elebaşı çareyi hülle evlilikte buldu. Gülen için 100 bin dolara dul bir kadınla anlaşıldı. 2 bin 500 dolara maaşa bağlanan kadın, Gülen ile nikah masasına oturacak. Diğer militanlar da para karşılığı eş arıyor.

ABD seçimlerini 100 milyon dolar himmet verdikleri Clinton'ın Trump'a kaybetmesinin ardından Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen çareyi sahte evlilikte arıyor. Trump’ın ve ekibinin Usame Bin Ladin'e benzettiği ve iade sinyali verdiği Gülen'e terör örgütü FETÖ sahte gelin adayı buldu.

Vatandaşlık karşılığı FETÖ’nün üst düzey militanlarından Abdullah Aymaz, Gülen için çakma bir gelin adayı ayarladı. Afrikan – Amerikan olduğu iddia edilen Abbey Pascaline isimli dul kadına; ABD vatandaşlığı karşılığında 50 bin dolar peşin, 50 bin dolar ise Gülen vatandaşlığı aldıktan sonra şeklinde ücret teklif edildi, 2 bin 500 dolar da maaş bağlandı. Böylece, iadesi kesinleşirse; terörist başı Gülen evlilik yoluyla Amerika’da kalmayı planlıyor.

Green CARD'A 20 bin dolar

FETÖ üyeleri, bir yandan Gülen’in evlendirilme sürecine dair çalışmalar yaparken, diğer bir yandan da ABD’de kalma statüsü olmayan militanlar için ABD’li eşler arıyor. FETÖ’cüler Green Card sahibi olmak için başvurdukları bu yolda, her evlilik için, karşı tarafa 10 bin dolar peşin, 10 bin dolar da vatandaşlık / Green Card alındıktan sonra şeklinde ücret teklif ediyor. Şimdiye kadar, bu yolla, 26 FETÖ’cü evlenerek ABD vatandaşı oldu.  

Yavuz Atalay - Akşam gazetesi

Etiketler: Fethullah Gülen


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