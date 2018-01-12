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Teröristbaşı Gülen'den çözülmelere karşı 'gizli şifre'

Adana’da silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen ve telefonunu tuvalete atan şahıs tutuklanırken, zanlının "gaybubet" evindeki aynada FETÖ lideri teröristbaşı Gülen'in örgütteki çözülmelerin önüne geçmek için gönderdiği bir şiirin yazılı olduğu ortaya çıktı.

Teröristbaşı Gülenden çözülmelere karşı gizli şifre

12 Ocak 2018 09:45

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 30 Aralık’ta Yüreğir’de yer alan ve FETÖ’nün ‘gaybubet’ adını verdiği ‘gizli evine operasyon yaptı. Operasyonda FETÖ'den aranması olan ve öğretmenden ihraç edilen Nazif B. yakalandı. Nazif B. de 12 günlük sorgusunun ardından sevk edildiği Adana Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen Nazif B.’nin, polis baskınını fark edince evdeki tuvaletin deliğine atarak yok etmek istediği cep telefonunun da sırrı da çözüldü.

Söz konusu telefonun, yurt dışı uzantılı yabancı bir GSM operatöründen hizmet aldığı ve herhangi birinin adına da kayıtlı olmadığı tespit edildi. Nazif B.’nin, örgütün kendisine bizzat verdiği ‘kripto telefon’ ile örgütsel görüşmelerde bulunduğu ve olası dinlemelere karşı da şifreli konuştuğu belirlendi. Zanlının, örgüte ait ‘gaybubet evleri’ arasında bağlantıyı sağlayıp, bu evlerde de diğer kentlerden gelen örgüt üyelerinin saklanmasına aracılık ettiği öne sürüldü.

FETÖ'cü eski polis müdürü ile aynı şiir

Polis, Nazif B.’nin evinde yaptığı aramalarda zanlının yatak odasındaki aynadan, ‘gizli bir mesaj’ da ortaya çıktı. ‘Terörist başının son zamanlarda özellikle askerler arasındaki dağılmaları önlemek için üyeleri motive etmek için gaybubet evlerine bu tür mesajlar gönderdiği öğrenildi.

Ayna üzerine özel bir kalemle yazılıp, ancak kızıl ötesi ışıklarla okunabilen mesajda; “Melek eline denktir mabede sahip eller. Göklerin sesini andırır ondaki diller. Dahası heyecanla köpürünce gönüller, bu ses karşısında keser ötmeyi bülbüller” ifadesi yer aldı. Söz konusu mesaj, aynı zamanda da Twitter’da; ‘Aslan Çınar’ adına açılan ve sahte olduğu tespit edilen bir profilde de yer alıyor. 

2014 yılı Ocak ayında açılan bu hesaba ulaşmak için şiirin içeriğinin ‘Google’a yazılması gerekiyor. Açılan twitter hesabında polis müdürü iken FETÖ'den gözaltına alınan bir kişinin fotoğrafı yer alıyor. 

 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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