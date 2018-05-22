Teröristbaşı Gülen'in iade belgeleri ortaya çıktı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Gülen’in ABD’den usulüne uygun şekilde istenmediğini iddia ederken ”Madem usulüne göre istiyorsunuz, bana bunun belgelerini gösterin”demişti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi Adalet Bakanlığındadır. İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz” açıklaması yapmıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından Gülen'in iadesine ilişkin olarak ABD'ye gönderilen yazıların örnekleri ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından iade evraklarının teslim alındığına ilişkin resmi yazılar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı Suç Bölümü Uluslararası İlişkiler Birimine yazılan yazıda Fetullah Gülen’in geçici olarak tutuklanması talep ediliyor.

Muharrem İnce, ABD’ye gönderilen belgelerin tercümesinin yapılmadığını iddia ederken, Adalet Bakanlığının gönderdiği yazılarda Türkçe'nin yanında İngilizce tercümelerinde olduğu ortaya çıktı.

ABD’liler "teslim aldık" dedi

Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2017 tarihinde Adalet Bakanlığından yazılan yazıda “Fetullah Gülen'in iade evrakı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına 23 Temmuz 2017 tarihinde iletilmiş olup dosyaların teslim alındığına dair tutanak Washington Büyükelçiliğimizden alınmakta ilişikte takdim kılınmaktadır” deniliyor.