Diğer
Kategoriler

Teröristbaşı Salih Müslim yakalandı! | Salih Müslim kimdir?

Kırmızı bültenle aranan eski eş başkan teröristbaşı Salih Müslim yakalandı. Peki Salih Müslim kimdir? Salih Müslim nerelidir?

Teröristbaşı Salih Müslim yakalandı! | Salih Müslim kimdir?

25 Şubat 2018 12:42

Terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındı.

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Çek yetkililer, Salih Müslim'i yakaladı ve gözaltına aldı. Müslim hakkında geçici gözaltı kararı verildiği açıklanırken, Türkiye terörist başının iadesi için harekete geçti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU!

Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

TERÖRİST BAŞI SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

Etiketler: Salih Müslim, salih muslim kim, teröristbasi salih

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç