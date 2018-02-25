Teröristbaşı Salih Müslim yakalandı! | Salih Müslim kimdir?

Terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındı.

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Çek yetkililer, Salih Müslim'i yakaladı ve gözaltına aldı. Müslim hakkında geçici gözaltı kararı verildiği açıklanırken, Türkiye terörist başının iadesi için harekete geçti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU!

Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

TERÖRİST BAŞI SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.