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Teröristin gösterdiği bölgede PKK cephaneliği bulundu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristin gösterdiği bölgede toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.

Teröristin gösterdiği bölgede PKK cephaneliği bulundu

08 Temmuz 2017 18:40

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi neticesinde Şemdinli ilçesi Alan köyü Cevizpınarı bölgesinde yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait; 13 adet RPG-7 roketatar başlığı, 12 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 bin 300 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 303 adet 7,62 PKMS bixi silahı mermisi, 10 adet fünyesiz el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 40 adet 9 waltlık pil, 88 adet küçük pil, 4 adet elektrik bandı, 6 adet koli bandı, 10 adet çöp poşeti, 10 adet naylon poşet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 


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