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Teröristin ifadesi Kandil'deki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi

Teröristin ifadesi Kandil'deki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi
Teröristin ifadesi Kandil'deki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi

Güvenlik güçlerine 12 Eylül'de teslim olan bir teröristin ifadesi, terör örgütü PKK içindeki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi.

Güvenlik güçlerine 12 Eylül'de teslim olan T.G. isimli terörist, ifadesinde elebaşı Murat Karayılan'ın çarpık ilişki içinde oldukları bir kadın terörist yüzünden kendi korumasıyla kavga ettiğini, korumasının bu kavga sonucunda Ç.E. isimli kadın teröristle Avrupa'ya kaçtığını, kaçmalarının sebebinin örgüt içinde giderek yaygınlaşan infazlardan çekinmeleri olabileceğini, en son Munzur bölgesinde S.G. adlı bir erkek teröristin benzer nedenle infaz edildiğini anlattı. Etkin durumda olan Z.S. isimli diğer bir kadın teröristin ise kendinden düşük pozisyondaki bir erkek teröristle ilişkisi yüzünden daha düşük bir mevkiye getirildiğini ifade eden T.G. isimli terörist, üst seviyelerde elebaşlarının dertleri uçkurları iken diğer teröristlerin izbe mağaralarda köle gibi çalışmaya veya çatışmalarda ölüme gönderildiğini aktardı.

 

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