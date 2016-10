Bir süredir bölgede terör örgütünün Karadeniz Açılım Grubu’nun yeni terör eylemlerinde bulunacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri, Çanakçı ilçesi Karabörk köyü kırsalında terör örgütü mensuplarının görülmesi üzerine Karabörk-Kuşköy köyleri arasındaki karayolunda pusu atmış çıkan çatışmada 5 kişilik grup gecenin karanlığından faydalanarak dağlık araziye kaçmıştı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu sabah saatlerinde termal kameralarla taranan bölgede alınan sinyal üzerine kuş köy kırsalında asker ormanlık arazide tespit edilen bölgeyi ağır makineli silahlar ile ataş altına aldı. Taranan bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan bu sabah terörist grupla yaşanan çatışma bir vatandaşın kamerasına an be an yansıdı.

Resul Yanbul