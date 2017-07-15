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Teröristler baba ile oğlunu kaçırıp öldürdü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinden bir grup terörist tarafından kaçırılan baba ile oğlu Hazro ilçesi kırsalında ölü bulundu.

Teröristler baba ile oğlunu kaçırıp öldürdü

15 Temmuz 2017 12:00

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup terörist tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda ölü bulunurken teröristlerin bölgeden kaçtıkları belirtildi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik kuvveti çevrede geniş önlemler alırken, teröristlerin muhtemel kaçma güzergahlarında ise operasyon başlatıldı.

Etiketler: diyarbakır, lice


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