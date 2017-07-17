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Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Şırnak merkez Aslanbaşar köyünde çobanlık yapan bir kişi, PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

17 Temmuz 2017 10:21

Şırnak merkez Aslanbaşar köyünde dün akşam üzeri hayvanlarını otlatırken PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Tayip Fidan’ın (53) bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan, akşam üzeri bir grup PKK’lı ile karşılaştı. Akşam hayvanların sahipsiz olduğunu gören ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve köydeki güvenlik korucuları tarafından Fidan’ın bulunması için bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan arama faaliyetlerinde sabah saatlerinde Fidan’ın cansız bedeni korucular tarafından bulundu. Fidan’ın naaşı otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fidan’ın evli ve 7 çocuk babası olduğu, 2 oğlunun güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Aynı bölgede, 17 Haziran tarihinde çobanlık yapan güvenlik korucusu 23 yaşındaki Mehmet Beldek de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilmişti. 

Melih Yiğit


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