İzmir’de silahlı ve bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan ve tutuklanan MLKP üyesi iki kadın teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eylem hazırlığında olduğu bilinin iki kadın terörist Seda B. ve Nuray M.’nin, değişik saatlerde İzmir’i dolaştığı gözlemlenirken, polis adım adım teröristleri takibe aldı. Güvenlik kameralarından teröristlerden başörtülü olmak üzere kılıktan kılığa girdiği görülürken, iki örgüt mensubunun metro istasyonu, market ve kafeterya önlerinde sürekli keşif yaptığı belirlendi.

Takip edildiğinden habersiz dolaşan teröristlerin ise operasyon anı da ortaya çıktı. Görüntülerde, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanan teröristlerin ekip otosuna bindirilmeleri de yer alıyor.