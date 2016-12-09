Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Teröristler kılıktan kılığa girip İzmir’de keşif yapmış

Teröristler kılıktan kılığa girip İzmir’de keşif yapmış

İzmir’de, polisin düzenlediği operasyonla yakalanan ve eylem hazırlığında olan 2 kadın teröristin kent genelinde keşif yaptığı ortaya çıkarken, polis kimi zaman başörtülü, kimi zamanda farklı kıyafetli örgüt mensuplarını kenti kana bulamadan yakaladı.

Teröristler kılıktan kılığa girip İzmirde keşif yapmış

09 Aralık 2016 23:18

İzmir’de silahlı ve bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan ve tutuklanan MLKP üyesi iki kadın teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eylem hazırlığında olduğu bilinin iki kadın terörist Seda B. ve Nuray M.’nin, değişik saatlerde İzmir’i dolaştığı gözlemlenirken, polis adım adım teröristleri takibe aldı. Güvenlik kameralarından teröristlerden başörtülü olmak üzere kılıktan kılığa girdiği görülürken, iki örgüt mensubunun metro istasyonu, market ve kafeterya önlerinde sürekli keşif yaptığı belirlendi.

Takip edildiğinden habersiz dolaşan teröristlerin ise operasyon anı da ortaya çıktı. Görüntülerde, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanan teröristlerin ekip otosuna bindirilmeleri de yer alıyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç