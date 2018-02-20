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Teröristler Kırıkhan’a roket attı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı mevkisine teröristler tarafından 3 roket atıldı. Roketlerin boş araziye düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Teröristler Kırıkhana roket attı

20 Şubat 2018 17:46

Terör örgütü YPG-PYD/PKK tarafından atılan roketler saat 10.30 sularında Hatay’ın Çamsarı mevkisinde bulunan boş bir araziye düştü. Roketlerin atıldığı sırada bölgede askeri personel ve sivil vatandaşların olmaması herhangi bir yaralan ihtimalini de ortadan kaldırdı. Roketlerin düştüğü bölgede büyük çukurlar oluştu.

Roketin düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeyle birlikte tespit edilen terör hedefleri TSK tarafından bombardımana tutuldu. 

Medeni Topaloğlu-Caner Sönmez-İsmet Biçen

Etiketler: kırıkhan, roket

 

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