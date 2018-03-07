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Teröristler sivillere saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ta teröristlerin, odun toplamaya giden vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

Teröristler sivillere saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

07 Mart 2018 16:20

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesine odun toplamaya giden vatandaşlara, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu yaralandı. Bölgede görevli güvenlik korucularının da teröristlere karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Kısa süre çatışmanın ardından teröristler, arazi şartlarından da faydalanarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kenanoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.  

Etiketler: terörist

 

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