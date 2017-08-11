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Teröristler taş kırıcı makinelerle kazdıkları mağarada öldürüldü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öldürülen 5 teröristin saklandığı mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin taş kırıcı ve delici makinelerle Kato Dağı zirvesinde mağara kazdıkları ortaya çıktı.

Teröristler taş kırıcı makinelerle kazdıkları mağarada öldürüldü

11 Ağustos 2017 11:25
Teröristler taş kırıcı makinelerle kazdıkları mağarada öldürüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda icra edilen ’Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak Beytüşşebap’ta icra edilen ’Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ operasyonu kapsamında Derimehola Kapısı mevkiinde tespit edilen mağaranın girişinin patlatılarak tahrip edilmesi sonucu mağara içerisinde bulunduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin ardından mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin Kato Dağı’na kazıcı, taş kırıcı ve delici makineler götürerek mağarayı genişlettikleri ve ayrı bölümler oluşturdukları tespit edildi. Teröristlerin taş kırıcı ve kazıcılarla kazdığı mağarayı detaylı inceleyen güvenlik kuvvetlerinin ölü olarak mağaradan çıkarılan teröristlerin ardından mağarayı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

Kato Dağı bölgesinde Nisan ayında başlatılan operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor.

Serdar Gükçe


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