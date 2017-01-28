Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Teröristler, Türk askeri konvoylarını hedef almış

Teröristler, Türk askeri konvoylarını hedef almış

Cerablus’a bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlemek isterken sağ ele geçirilen 2 teröristin sorgudaki ifadeleri ortaya çıktı. Teröristler, PKK/PYD terör örgütlerinin emriyle Cerablus’ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef aldıklarını itiraf etti.

Teröristler, Türk askeri konvoylarını hedef almış

28 Ocak 2017 13:36
Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla birlikte yakalandı - Tıkla İzle

TSK, 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus’ta bomba yüklü araçla sağ ele geçirilen 2 teröristin sorgudaki ifadelerini paylaştı. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak olan teröristin ifadelerinde, aracın Münbiç’ten hareket ettiği ve Cerablus’ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef alacakları öğrenildi. Her iki teröristin ifadesinde, eylem talimatını Münbiç’te bulunan PKK/PYD mensuplarından aldıkları öğrenildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, teröristlerden Hüseyin El Hamad'ın, ifadesinde görevinin bomba yüklü aracın uzaktan kumandasına ait cihazı almak olduğunu söylediği belirtildi. Uzaktan kumandayı Minbiç'ten aldığını anlatan teröristin, Türk askeri konvoyu dönerken Cerablus çevresinde aracı uzaktan kumanda ile patlatacaklarının bilgisini verdiği kaydedildi. Terörist ifadesinde saldırı emrini PKK ve PYD'nin sözde yöneticilerinden Dindar ve Fırat isimli kişilerden aldığını kaydetti. Bombalı aracın şoförü Muhammed Rahim ise sorgusunda, "Görevim bomba yüklü aracı Cerablus’a getirmekti. Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddede patlatacaktık" ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Bombacı, cerablus, DEAŞ, terörist


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!