Teröristlerden sivillere saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve aynı konvoydaki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil araç yakılırken iş makineleri, tırlar ve diğer araçlara ise zarar verilmedi. Saldırıda 4 vatandaş hayatını kaybederken, 1 vatandaş da yaralandı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



Günün özeti