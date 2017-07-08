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Teröristlerden sivillere saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde araç yakan teröristlerin saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Teröristlerden sivillere saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

08 Temmuz 2017 18:14

Alınan bilgilere göre, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve aynı konvoydaki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil araç yakılırken iş makineleri, tırlar ve diğer araçlara ise zarar verilmedi. Saldırıda 4 vatandaş hayatını kaybederken, 1 vatandaş da yaralandı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. 

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
 

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