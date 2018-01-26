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Teröristlerden temizlenen Marin köyü havadan görüntülendi

Terör örgütü PKK/PYD’den temizlenerek Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolüne geçen Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Marin köyü ve Burseya Dağı drone ile görüntülendi.

Teröristlerden temizlenen Marin köyü havadan görüntülendi

26 Ocak 2018 09:10
Teröristlerden temizlenen Marin köyü havadan görüntülendi - Tıkla İzle

PKK-PYD terör örgütü tarafından 5 yıl önce olan Burseya Dağı eteklerinde bulunan Türkmen köyü olan Marin köyü 5 yıl sonra Zeytin dalı Hareketinın başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetler ile Özgür Suriye Ordusunun ile birlikte yeniden özgürlüğünü kavuşan Marin köyü Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. PYD’nin bayrağının indirildiği yere Özgür Suriye Ordusu bayrağının asıldığı Marin köyü ile Bursiye dağı İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi.

Sınır hattını çevreleyen duvar, zeytin bahçeleri içerisindeki Marin köyü ve Burseya Dağı havadan drone ile görüntülendi. 

 

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