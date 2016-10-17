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Teröristlere ait 4 sığınak ele geçirildi

Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait tuzaklanmış vaziyette 4 sığınak ele geçirildi.

Teröristlere ait 4 sığınak ele geçirildi

17 Ekim 2016 10:53

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 16 Ekim 2016 tarihinde Bingöl ili Yayladere ilçesi Alınyazı Mahallesi mülki sınırları içerisinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetkin Erşan-99 operasyonunda BTÖ mensuplarına ait tuzaklanmış vaziyette 4 adet sığınağın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sığınakların içerisinde 3 adet 45 kiloluk sanayi tüpü, 1 adet 12 kiloluk tüp, 1 adet piknik tüpü, 200 litre benzin, 50 adet enjektör, 25 metre muşamba ve 10 kilogram sıvı yağın ele geçirildiği ifade edilerek, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, Bingöl genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 

Murat Çaka

Etiketler: 4 sığınak, Bingöl


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