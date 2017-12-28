Diğer
Kategoriler

Teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri tarafından düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 8 sığınak ile 1 mağara bulunarak imha edilirken, çok sayıda tüp, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

28 Aralık 2017 22:54

Tunceli Valiliği, Hozat kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik Tunceli ve Elazığ’dan Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Hozat 51. Komando Tugay, Tunceli ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hozat kırsalında müşterek olarak icra edilen operasyonda 1 mağara ve 8 sığınak içerisinde 29 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 8 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet jeneratör, 150 metre urgan ip, 1 adet testere, 1adet kazma, 1 adet kürek, 10 metre naylon, 1 adet battaniye, 1 adet mont 1 adet panço, 1 çuval un, muhtelif ilaç malzemesi ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan güvenlik güçleri dünde Pülümür ilçesinde kırsalında teröristlerin kullandığı 23 depo, sığınak ve mağara bulunarak imha edilirken, 4 adet patlayıcı ve çok miktarda kışlık erzak ile yaşam malzemeleri bulunarak imha edilmişti.

Fatma Çıray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç