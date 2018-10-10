Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz!

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Menbiç'te yapılacak müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler dün başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, ABD ile oluşturulan Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri kapsamda Menbiç'teki terör örgütü PYD/YPG/PKK varlığına son vermeyi hedeflediklerini belirtti.

ABD'li yetkililerle müşterek devriye görevinin başlatılmasına yönelik yapılan çalışmaların gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını belirten Bakan Akar “Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik planlanan eğitimlere katılacak ilk grup ABD'li personel 2 Ekim'de Gaziantep'e gelmişti. Ortak eğitimler bugün itibarıyla başlamıştır. Eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, önümüzdeki süreçte, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve terörist faaliyetleri önlemek maksadıyla müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır" şeklinde konuştu.

ABD'Yİ UYARDIK

Yol haritasında ilan edilen 90 günlük takvimin oldukça gerisinde olunmasına rağmen Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensiplerinin uygulanmasına verdikleri önemi hatırlatan Akar, Menbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlara yönelik de bilgi ve raporların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini ifade ederek “Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık. Ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendinin gömüleceğini bilmelidir" açıklamasında bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, NATO Karargâhında düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD'li mevkidaşı James Mattis'le görüşmüştü.

Beton kuleler yapmışlar

Terör örgütü PKK/PYD Menbiç çevresinde bulunan ve ilçe merkezine giden alternatif yolları kapattı. Sadece iki yerden şehrin merkezine giriş noktası açan örgütün kazdığı hendekleri İhlas Haber Ajansı görüntüledi. Teröristler bazı noktalara ise kalın duvarlar ördü. Muhalif gruplara yakın yerlere ve yüksek noktalara siper kazan ve evlerde mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının, burada da Afrin'deki gibi beton kuleler yaptıkları görüldü.

Türkiye Gazetesi