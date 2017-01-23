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Teröristlerin biri sağ, diğeri ölü ele geçirildi

İstanbul’da AK Parti İl Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırılarla ilgili aranan DHKP-C’li teröristlerden biri yakalanırken diğeri ise ölü olarak ele geçirildi.

Teröristlerin biri sağ, diğeri ölü ele geçirildi

23 Ocak 2017 11:06

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da AK Parti İl Başkanlığı ve Emniyete lav silahı saldırılarıyla ilgili aranan DHKP-C’li teröristlerden Şerif Turunç dün gündüz saatlerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında keşif yaptığı sırada, polis ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu yakalanıp gözaltına alınarak İstanbul’a gönderilmişti.

Dün gece saatlerinde ise Şerif Turunç’la birlikte olduğu ve sonradan arabayla kaçtığı öğrenilen DHKP-C’li Bilgehan Karpat, Muratlı ilçesi yakınlarında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmış, daha sonra polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti. Karpat’ın bulunduğu baraka ve çevresinde yapılan aramada ele geçirilen çantada bir el bombası, bir tabanca, kalaşnikof tüfek ile çok sayıda mermi ve sahte kimlik çıktı. Karpat’ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Şerif Turunç’un üzerinden de suikast silahı, el bombası ve pusula çıkmıştı. 

Halil Dağ - Yakup Güler
 


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