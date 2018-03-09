Teröristlerin çantasından uyuşturucu çıktı

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait antitank roketatar mühimmatı, RPG-7 sevk fişeği, plastik patlayıcı, zaman ayarlı EYP düzeneği, savunma tipi el bombası, Browning marka 9 mm çapında tabanca, 9 mm fişek, tabanca şarjörü, elektrikli fünye, silah üstü dürbün, el telsizi, el dürbünü, muhtelif gıda, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının çantalarında dikkat çekici miktarda esrar maddesi çıktığı belirtilen açıklamada, "Yapılan operasyonlar ve başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı sonrası; teröristlerin moral ve motivasyonlarını tamamen kaybettiklerini, ancak uyuşturucu madde kullanarak eylem yapabilir hale geldiklerini göstermektedir. Ayrıca, terör örgütüne yeni katılımlar kapsamında eleman temininde ciddi problemler yaşadığı, terör örgütü saflarına yeni eleman kazandırmak maksadıyla uyuşturucu kullanan gençleri de tuzaklarına düşürme gayretine yöneldikleri değerlendirilmektedir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Resul Özdil

