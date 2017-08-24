Teröristlerin çıkardığı orman yangını sürüyor

Amanos Dağları Arsuz Derekuyu kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan sıcak temasın ardından kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yer yer ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yangına sağlanan güvenlik tedbirleri sonrası Arsuz Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çıkan yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve 50 yangın söndürme personeli ile müdahale ettiklerini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bölgede güvenlik güçlerince kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

30 hektarlık ormana zarar verdiler



Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında dün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandıktan sonra kaçan teröristlerce çıkarılan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 30 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Amanos Dağları Arsuz Derekuyu kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan sıcak temasın ardından kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yer yer ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yangına sağlanan güvenlik tedbirleri sonrası Arsuz Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatılırken, yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 30 hektar alanın zarar gördüğü yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve 50 yangın söndürme personeli ile müdahale ettiklerini belirterek, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Ketmen, soğutma çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Necati İvgin - Mustafa Mert