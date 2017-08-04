Teröristlerin döşediği 2 EYP imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, her türlü terör eylemlerinin engellenmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü Dicle ilçesi Yokuşlu köyü kırsal alanında icra edilen Özel Birlik Operasyonu neticesinde; 1 adet dürbün, 36 adet tabanca fişeği, EYP yapımında kullanılan 30 metre kablo ve 2 adet elektronik devre kartı ile iki farklı noktada uzaktan komutalı olarak tuzaklanmış 2 adet EYP düzeneği tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, tespit edilen EYP’ler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele harekatı kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

