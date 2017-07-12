Teröristlerin evinden TNT ve canlı bomba yeleği çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah erken saatlerde DEAŞ terör örgütünün hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ayrı adrese baskın yapıldı. Merkez Meram ilçesinde operasyon düzenlenen bir villaya girerken silahla ateş açılması sonucu teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada villada bulunan 2 terörist evin çatısında, 1’i bahçede, 2’si ise zemin katta öldürüldü. Çatışma sırasında yaralanan 4 polis memuru ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

3 KİLO TNT VE CANLI BOMBA YELEĞİ

Teröristlerden birinin evin bahçesinde nöbet tuttuğu iddia edilirken, teröristlerin evinde arama yapan ekipler 3 kilo TNT patlayıcı, canlı bomba yeleği 3 adet kalaşnikof silah, 1 adet tabanca ve yüklü miktarda mermi ele geçirdi. Öte yandan teröristlerin sansasyonel bir eylem planladıkları iddia edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN KASKINA KURŞUN İSABET ETMİŞ

Düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polisleri teröristlerin kendilerine ateş açması sonucu sıcak çatışmaya girdi. Çatışma sonrası teröristleri etkisiz hale getirilirken, 4 polis hafif şekilde yaralandı. Polislerden birinin çatışma sırasında kafasında bulunan kaska kurşun isabet ettiği öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YAMAN: ALNINIZDAN ÖPÜYORUM

Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polis telsizinden operasyona katılan bütün polislere teşekkür etti. Yaman telsizden anons yaparak, "Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun. Ayrıca yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Meram ilçesi Dutlukır mevkisinde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahında bulunan ikamet ve iş yerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda; Meram ilçesi Dörttokka Caddesi No.4 adresindeki müstakil binayı kiralayan A.Y. isimli şahsın DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığı tespit edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın yakalanması amacıyla 12 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde belirtilen adrese bir operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada; 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CADDEDEKİ KOMŞU KONUŞTU

Sabah saatlerinde silah sesleri duyduğunu söyleyen Şenay Çelikten, "Silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktım. Dışarıda zırhlı araçları gördükten sonra tekrar eve girdim. Evde erkek çocuklarım vardı onları uyandırmadım onlar da gitmek ister diye. Hemen evimizin karşısında oturuyorlar. Daha önce bir şirkete kiralıktı ondan sonra kiralık yazısı gördüm 15-20 gün önce ve oturmuşlar. Onları hiç görmedim. Sadece evlerinin ışıkları yanıyordu. Arada arabalar gidip geliyordu. Çok korktuk olaydan sonra" şeklinde konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ PANKART VE BAYRAK ASTI

Olayın yaşandığı caddede teröristlerin evinin karşısında bulunan iki kardeş üzerinde “Bugün 5’iniz yarın hepiniz. Allah Türk polisini korusun. Amerika ve İsrail’e söyleyin Hz. Muhammed’in ordusu geri döndü" yazılı pankartı evlerinin bahçe duvarına koydu. Ardından iki kardeş daha sonra evlerinin kapılarına Türk bayrağı astı.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürerken henüz uyrukları belirlenemeyen teröristlerden birinin cesedi içeriden çıkarıldı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Mustafa Beşer