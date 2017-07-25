Teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 temmuz Pazar günü saat 12.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden, 24 Temmuz 2017 Pazartesi saat 05.40’tan itibaren operasyonel çalışmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Kocaköy ilçesi Şaklat köyü Ban Tepe mevkii bölgesindeki kullanılmayan su deposu duvarının bitişiğindeki taş yığını altına gizlenmiş vaziyette, 20 metre aralıklı 2 ayrı mayın/EYP düzeneği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olay yeri incelemesi neticesinde, mayın/EYP düzeneklerinin 6 adet jelikan bidon içerisine konulduğu, yaklaşık 420 kilogram amonyum nitrat kullanıldığı, alfa fire ateşleme anahtarı ve 8’li pil bloğu tekniğiyle infilaklarının planlandığı tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığın talimatı doğrultusunda delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, mayın/EYP yapımında kullanılan diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir” denildi.

Operasyonlarda 336 bin 970 kök hint keneviri de ele geçirildi

Öte yandan Hazro ilçesi Meşebağları köyü mülki sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 24 temmuzda narko-terörizm operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“18 ayrı mevkide toplam 336 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiş, olayın şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”