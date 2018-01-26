Teröristlerin kaçış yolları kapatıldı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 7’inci güne girilirken, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri zorlu hava şartları ve coğrafyaya rağmen beklenilenden daha hızlı ilerliyor.

Gece boyunca TSK'nın Suriye'ye geçiş yaptığı Kilis ile Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde top atışları duyuldu. Askerler ile ÖSO birliklerinin yoğun yağış ve sise rağmen Afrin'e ilerleyişi sürüyor.

14 UÇAKLA 25 HEDEF VURULDU

TSK’dan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerince gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtıyla, terör örgütlerine ait toplam 25 hedef imha edildi" bilgisi verildi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 303 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi.

Afrin kırsalında dün 7 terörist daha yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ÖSO birlikleri, Halep’in kuzeyinde bulunan Cinderes bölgesindeki Hammam’ı ve etrafındaki tepeleri ele geçirilmişti. ÖSO birlikleri TSK’nın top atışları desteğinde Afrin'in güneybatısında bulunan Cinderes cephesinden Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor.

BORDO BERELİLER DEVREDE

ÖSO, Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı olan Tel Rıfat kasabasından geçişleri kesmek için yığınak yapıyor. ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rıfat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.

TANKLARI GÖREN PYD'LİLER KAÇMIŞ

Harekâtın ilk gününde yakalanan PYD'li teröristlerin ifadeleri, tankların sınır hattına girişiyle örgüt içerisinde panik ve korkunun yaşandığını ortaya çıkardı. Teröristler, "Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandı." ifadelerini kullandı. Harekâtın örgütte çözülmeye sebep olduğunu anlatan PYD mensupları, bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktardı.

MEVZİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Afrin'e ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.

YPG-ABD BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Afrin'de Mehmetçik'ten ağır darbeler alan YPG'li teröristler, Amerika'dan gerekli yardımı alamayınca kendilerini besleyen ABD'ye kafa tutmaya başladı. Deyre’z-Zor'da petrol ve doğalgaz kaynaklarını elinde bulunduran PYD, Amerikalı yetkilileri Deyre’z-Zor'dan çekilmekle tehdit etti. Teröristbaşlarından Nesrin Abdullah, Amerika'nın yeterli desteği sağlamaması durumunda Deyre’z-Zor'dan Afrin'e gideceklerini açıkladı.

Türkiye Gazetesi