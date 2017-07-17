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Teröristlerin katlettiği çoban toprağa verildi

Dün akşam PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan ve bu sabah öldürülmüş halde bulunan çoban Tayip Fidan gözyaşları arasında toprağa verildi.

Teröristlerin katlettiği çoban toprağa verildi

17 Temmuz 2017 17:54

 

Şırnak’ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatırken PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan ve bu sabah cansız bedeni bulunan Tayip Fidan, köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. Aslanbaşar köyündeki köy mezarlığındaki defin işlemlerine İl Jandarma Merkez Komutanı Yüzbaşı Levent Bal, Aslanbaşar Karakol Komutanı Başçavuş Serdar Ardıç, köylüler ve Fidan’ın akrabaları katıldı. Fidan’ın akrabaları cenaze merasiminde sinir krizleri geçirdi. Tayip Fidan’ın kızı 19 yaşındaki Züleyha Fidan, “Babam 64 doğumlu. Sakin kendi halinde yaşayan bir insandı. 8 gün önce gitmişti dün gelecekti. Saat 16.00'ya kadar bekledik gelmedi. Bize imdat çağrısında bulundular bizde gittik. Her yeri aradık göremedik. Akşam oldu eve gelmek zorunda kaldık. Sabah saat 07.00’de tekrar armaya gittik. 07.30’da gördük. Yerdeydi ensesinden vurulmuştu. Kolunu kırmışlardı. İnsafsızca işkence etmişlerdi. Babam çobandı hiçbir işle uğraşmıyordu. Sadece hayvanlarla ilgileniyordu. 8 kardeşiz, 7’si kız 1 erkek. Tek ağabeyim var. İkisi evle ilgileniyordu. Biz diğerleri kendi halinde yaşayan kızlarıydı evde kalıyorduk. Bir şeyle uğraşmıyoruz” dedi.

PKK’nın son dönemdeki sivillere yönelik saldırıları ile ilgili olarak Fidan, “Geçen sene amcamın oğlu katledildi. Haziran’ın 6’sında roketli saldırıda şehit düştü. Kınıyoruz hiçbir zaman arkalarında durmadık. Her zaman devletimizi, milletimizi koruduk, sevdik. Kınıyorum onlar yaşadığımız sürece bu bir acı olarak içimizde yaşayacak. Bu hiçbir şekilde Kürt halkı meselesi değil. Babam korucu değildi. Asker değildi. Sivildi yani. Bu insanlar sivilleri bile katlediyorsa ben hiçbir şey demiyorum. Görün, duyun, bilin, kendinize gelin milleti katleden insan değildir. Allah’tan korkmayandan korkacaksın. Sonsuza kadar onları kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan duaların ardından cenaze toprağa verildi. 

Melih Yiğit
 


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